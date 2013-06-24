Підписання Президентом Закону України «Про державні резерви» знаменує завершення важливого етапу реформи, розпочатої зі схвалення урядом Стратегії реформування системи державного матеріального резерву на період до 2025 року, зазначила в коментарі перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко.

«Для впровадження положень нового закону та реформи загалом маємо розробити понад 20 підзаконних нормативно-правових актів. Крім того, потрібно здійснити всі заходи з ліквідації Держрезерву та створити новий центральний орган виконавчої влади. Запустити електронний реєстр державних резервів та інститут резервування матцінностей і зробити багато інших кроків для створення фактично нової, сучасної та ефективної системи держрезерву», — розповіла вона.

Мінекономіки нагадує, що Закон України «Про державні резерви», розроблений міністерством, Верховна Рада ухвалила 9 серпня 2023 року.

У ньому розмежовано поняття державного матеріального та державного мобілізаційного резервів, впроваджено нові принципи та напрями формування номенклатури матеріальних цінностей; чітко виписано повноваження органу, що реалізує державну політику у сфері державного резерву, завдання та повноваження інших відповідальних органів держвлади; запроваджено інститути резервування та відповідального зберігання (зокрема за кордоном), обов’язкове страхування матцінностей, що резервуються чи розміщуються на відповідальне зберігання в Україні, передбачено міжнародні банківські гарантії для зберігання за кордоном. Також упроваджено механізми, які забезпечать своєчасне освіження матеріальних цінностей, встановлено чіткі терміни зберігання. Продаж матеріальних цінностей державного матеріального резерву відбуватиметься виключно на електронному аукціоні, запроваджено єдиний реєстр державних резервів, посилено контроль за державними резервами та відповідальність за порушення законодавства, умов договору зі збереження тощо.