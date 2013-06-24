Послугами Державної служби зайнятості протягом січня — вересня 2023 року скористалися понад 560 тисяч громадян, з них 418 тисяч мали статус зареєстрованого безробітного. Допомогу у зв’язку з безробіттям отримували 272 тисячі осіб, а нове робоче місце знайшли понад 173 тисячі українців.

Як зазначає Держслужба зайнятості, роботодавці шукають досвідчених трактористів, водіїв, електриків, токарів, продавців, кухарів, пекарів, швачок, слюсарів, електрогазозварників. Професійне навчання за сприяння служби зайнятості проходили майже 25 тисяч безробітних, найчастіше — за професіями продавець, кухар, швачка, адміністратор, бухгалтер, касир, перукар, водій, електрогазозварник, тракторист.

Ваучер на навчання для підвищення конкурентоспроможності на ринку праці безплатно отримали 14,5 тисячі громадян. Топ­5 спеціальностей, за якими було видано ваучери: психологія, медсестринство, соціальна робота, середня та дошкільна освіта.

У громадських та інших роботах тимчасового характеру брали участь понад 19 тисяч осіб, було видано понад 51 тисячу направлень для участі безробітних у суспільно корисних роботах у 19 регіонах України. Майже 4,5 тисячі українців отримали мікрогранти обсягом від 50 до 250 тисяч гривень на створення або розвиток бізнесу в межахКпрограми «Власна справа».

Майже 67 тисяч роботодавців співпрацювали зі службою зайнятості й надали інформацію про 255 тисяч вакансій. За видами економічної діяльності більшість вакансій була на підприємствах переробної промисловості (20%), в оптовій та роздрібній торгівлі (16%), в галузі освіти (10%), на транспорті та пошті (10%), в охороні здоров’я та наданні соціальної допомоги (8%).

НаК«Єдиному порталі вакансій»,Кякий було створено спільними зусиллями служби зайнятості та провідних українських сайтів з пошуку роботи, щодня розміщують більш як 200 тисяч вакансій. Найбільше вакансій нині у м. Києві, Львівській, Дніпропетровській, Київській, Одеській та Харківській областях.