За даними відомства, найбільше в Україні отримують працівники, які працюють в авіаційній галузі. Середня зарплата складає тут 28 тисяч гривень. Наприклад, бортпровідник на внутрішніх і міжнародних рейсах може заробляти від 26 до 50 тисяч гривень. Але при цьому бортпровідники повинні ідеально знати англійську мову, мати вищу освіту і пройти додаткове навчання.
На другому місці офіційного рейтингу зарплат – фінансисти і страховики. Їхня середня зарплата понад 12 тисяч гривень. Однак їх зарплата може бути і вищою, адже їм можуть доплачувати в конвертах, розповідає HR-експерт Олександр Білоус.
«Найбагатші в Україні, якщо не брати до уваги бізнесменів та якісь виняткові посади генеральних директорів, – ті, хто заробляє в доларах. Більшість українських IT-фахівців працюють на іноземні ринки, а їхнч праця оплачується у валюті, тому після девальвації гривні зарплати айтішників стали найбагатшою сферою», – зазначив Білоус.
Також найбільше зарплата за останні півтора року зросла у «білих комірців». На 30-35% «розбагатіли» працівники рекламного ринку, на 33% зросла заробітна плата адміністративного персоналу, на 32% більше отримують бухгалтери. У сфері автобізнесу приріст склав 35%. Активно ростуть зарплати і у продавців – плюс 29%.