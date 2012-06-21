Середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій у січні порівняно з груднем зменшилась на 467 грн та становила 6008 грн. Про це свідчать дані Держстатистики, передає УНН.
Середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій у січні 2017 р. становила 6008 грн. Порівняно із груднем 2016 року заробітна плата зменшилася на 7,2%, тобто на 467 гривень.
Зазначається, що зменшення нарахувань у січні відбувається щороку і зумовлено тим, що в грудні здійснюються нарахування одноразових виплат: винагород за підсумками роботи за рік, за вислугу років, компенсаційних виплат за невикористану відпустку тощо.
У Держстатистики зазначили, що за останні 12 місяців (відносно січня 2016 року) номінальна заробітна плата зросла на 37,7%.
Реальна заробітна плата в січні 2017 року порівняно із груднем 2016 року зменшилася на 8,3%, а відносно січня 2016 року збільшилася на 21,4%.
За регіонами найвища середня заробітна плата у січні зафіксована у Києві — 9292 грн, на другому місці — зарплата у Донецькій області, 6503 грн. Найнижча заробітна плата у Тернопільській (4641 грн), Чернівецькій (4717 грн) та Чернігівській (4758 грн) областях.