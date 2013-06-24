Уряд збільшив державне замовлення на 2023 рік на підготовку фахівців медичних спеціальностей, соціальних працівників та робітничих кадрів загалом на 3,5 тисячі. Відповідне рішення було ухвалене на засіданні Кабінету Міністрів України 11 липня 2023 року. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Державним замовленням на підготовку фахівців ми не лише реагуємо на нинішні потреби країни, адже у нас зараз великий запит на медиків, психологів, реабілітологів, і ми збільшуємо кількість бюджетних місць для підготовки таких спеціалістів вже цього року. Ми враховуємо і наші потреби на майбутнє - масштабна відбудова і модернізація вимагатиме залучення великої кількості працівників робітничих спеціальностей, інженерно-технічних фахівців, IT-спеціалістів. Тож вже поточного року кількість фахівців, яких готуватимуть за кошти бюджету за цими спеціальностями, також зросте», - прокоментувала Перший віце-прем’єр-міністр України - Міністр економіки Юлія Свириденко.

Зокрема, у 2023 році збільшується державне замовлення на підготовку робітничих кадрів - на 1821 особу, соціальних працівників - на 200 осіб, психологів та медичних психологів - на 140 осіб, фахівців за спеціальністю “Терапія та реабілітація” - на 1305 осіб.

Також у державному замовленні визначено пріоритетні галузі для підготовки фахівців найзатребуваніших спеціальностей, а саме: інженерно-технічні, педагогічні та природничі. Зокрема, збільшено обсяги державного замовлення за спеціальностями: автоматизація, комп᾽ютерно-інтегровані технології та робототехніка; інформаційно-вимірювальні технології; соціальна робота; озброєння та військова техніка; міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії; психологія; безпека державного кордону.