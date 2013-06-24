Під головуванням Прем’єр­міністра Дениса Шмигаля відбулася нарада щодо реалізації проєктів освіти в Україні за участі Міносвіти, Мінекономіки, Мінцифри та Мінфіну. Глава уряду заслухав доповідь МОН про початок навчального року. Цьогоріч у школи пішло ще 500 тисяч учнів, які раніше навчалися онлайн.

«Маємо бути певні, що їм гарантовано безпеку та всі необхідні умови для навчання. Для цього активно облаштовують укриття й закуповують автобуси. Кошти на це передбачено», — підкреслив Денис Шмигаль.

Учасники наради також обговорили розширення можливостей для вступу абітурієнтів. Крім держзамовлень, розглядають упровадження грантів для студентів. На виконання завдання попередньої наради Мінекономіки розробляє прогноз розвитку ринку праці. На його основі буде сформовано актуальне держзамовлення з урахуванням потреб воєнного часу.

Окрему увагу урядовці зосередили на військовій освіті. Прем’єр­міністр підкреслив, що це пріоритет на найближчі роки. Учасники наради відзначили зростання попиту на фахову і профтехосвіту. За словами Дениса Шмигаля, в майбутньому наша держава потребуватиме таких спеціалістів для відновлення, тому уряд максимально сприятиме їхній підготовці.На нараді були присутні перший віцепрем’єр­міністр — міністр економіки Юлія Свириденко, віцепрем’єр­міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, міністр освіти і науки Оксен Лісовий, міністр фінансів Сергій Марченко, повідомляє департамент комунікацій Секретаріату КМУ.