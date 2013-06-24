У решті аграрії ще закінчують збирати кукурудзу, соняшник та цукрові буряки. Станом на перший тиждень грудня намолочено майже 78 млн тонн збіжжя: зернових — 57 млн 57,7 тис. тонн та олійних культур — 20 млн 723 тис. тонн.

Збирання зернових та зернобобових культур проведено на площі 10 433 тис. га з урожайністю 54,7 ц/га, зокрема: кукурудзи з урожайністю 76,4 ц/га намолочено 26 млн 882 тис. тонн; пшениці — 22 478 тис. тонн (врожайність 47,9 ц/га); ячменю — 5909 тис. тонн (39,3 ц/га); гороху — 399,5 тис. тонн (25,9 ц/га); гречки — 207,4 тис. тонн (14,8 ц/га); проса — 180 тис. тонн (22,6 ц/га); інших зернових та зернобобових культур — 1002 тис. тонн.

Лідери у збиранні зернових — аграрії Вінниччини. Вони намолотили понад 5 млн тонн зерна. Далі — Полтавщина та Черкащина, там зібрано в кожному регіоні понад 4 млн тонн зерна.

Збирання олійних культур проведено на площі 8215 тис. га, а саме: соняшник обмолочено на площі 5014,5 тис. га, намолочено 11 млн 940 тис. тонн насіння з урожайністю 23,8 ц/га; сою — на площі 1804,2 тис. га, намолочено 4 млн 778 тис. тонн з урожайністю 26,5 ц/га; ріпак — на площі 1396 тис. га, намолочено 4 млн 5 тис. тонн насіння з урожайністю 28,7 ц/га.

Цукрові буряки викопано на площі 244,6 тис. га, накопано 11 569,7 тис. тонн з урожайністю 473 ц/га, повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства.