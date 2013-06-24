Укрінформ зібрав 10 знакових пісень 2022 року, які допомагали українцям боротися, підтримували нас і надихали весь світ

«Ой, у лузі червона калина...» Андрій Хливнюк, NK, Наталя Могилевська, Джамала та багато інших зірок

Цю пісню, написану ще на початку 1914 року, виконували і січові стрільці, і бійці УПА. Цього року вона набула нової хвилі популярності після виконання Андрієм Хливнюком у перші дні російського вторгнення та кавер-версії культового гурту »Пінк Флойд» під назвою »Hey, Hey, Rise Up!».

Але найбільше переглядів на Youtube отримало змонтоване до концерту «Доброго вечора! Ми з України» відео на пісню у виконанні багатьох українських відомих співаків.

«Стефанія» Kalush Orchestra

Ця пісня стала переможницею Євробачення 2022 року і здобула не тільки всеукраїнську любов, але й світове визнання. На честь перемоги України в Євробаченні «Укрзалізниця» перейменувала Поїзд 43 Київ - Івано-Франківськ у »Стефанія Експрес», а вокзали Києва, Калуша та Франківська вітають цей поїзд піснею «Стефанія».

«Дике поле» YARMAK (FT. ALISA)

Цей бойовий гімн від репера Ярмака та співачки Аліси Панчук був створений, щоб підтримати бойових дух українських військових та привернути увагу до захисників Маріуполя. Розпочинається пісня з Молитви українського націоналіста.

«Буде весна» Макс Барських

Зворушливий трек Макса Барських був написаний в перший тиждень війни і одразу став хітом Тік-Току, а відео відкривало кожне шоу танцювального ансамблю імені П. Вірського, який вирушив у благодійне світове турне. Тепер ми чекаємо на нову весну, а ця пісня нагадує українцям, що вона обов'язково буде.

«Метро» Жадан і Собаки

Харківський гурт «Жадан і Собаки» випустили пісню про дітей, які ховалися від обстрілів у підземці. Сергій Жадан співає про рідний Харків, про Салтівку, і це «не дуже весела пісня» про важливе.

«Допоможе ЗСУ» Chico & Qatoshi

До повномасштабного вторгнення чернівчанин Микола Сопронюк (Qatoshi) вів розважальний блог в Instagram, а Роман Коваленко (Chico) з Луганської області писав біти для українських та російських виконавців. Зараз вони записують треки разом, збирають повні зали на благодійних концертах і купують авто для ЗСУ.

«Враже» Енджі Крейда

Пісня-заклинання рівненського гурту на слова української поетеси Людмили Горової стала містичним гімном цієї війни. За цей час пісню прослухали понад 10 млн разів, а, отже, пісенні прокльони для ворогів Всесвіт почув стільки ж разів.

«Чути гімн» Skofka

Володимир Самолюк, він же Skofka, присвятив цю пісню пам’яті своєму другу дитинства Валентину Коноводову, який «загинув у війні в Україні і за Україну». А композиція отримала відзнаку як «Трек року» музичної премії Megogo Music Awards.

«Місто Марії» Океан Ельзи

Цю пісню Святослав Вакарчук та гурт «Океан Ельзи» присвятили мужнім захисникам Маріуполя.

«2step» Ed Sheeran & Антитіла

Український гурт «Антитіла» долучитися до реміксу пісні британської суперзірки Еда Ширана.

Реліз пісні «2step» відбувся ще у 2021-му, а кліп до неї, який знімався у Києві ще до війни, вийшов 23 квітня цього року. Проте тепер композицію доповнили та перевипустили – до вокалу музиканта з Англії додалася українська версія від фронтмена колективу Тараса Тополі, який з перших днів війни захищає батьківщину зі зброєю в руках.