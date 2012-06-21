«Ми з особливою наполегливістю працюємо над членством в НАТО. Наша мета — в наступному десятиріччі стати членом Альянсу. Разом з Україною Північноатлантичний альянс став би сильнішим і ефективнішим, ніж сьогодні», — наголосив Петро Порошенко та зауважив, що «держави НАТО могли б повчитися в України, як протистояти Росії». Про це Президент Порошенко заявив в інтерв’ю виданню Hamburger Abendblatt, яке входить до німецького медіаконцерну Funke Media Group.
Говорячи про подальшу інтеграцію до Альянсу, очільник Української держави наголосив: «Нам потрібен тепер план дій для набуття повного членства в НАТО. Ми прагнемо отримати цей план дій до кінця 2019 року».
«Україна прагне якомога швидше виконати всі критерії для членства в НАТО і ЄС», — провадив Президент. При цьому він підкреслив, що держава витрачає до 6% ВВП на оборону. «Це в чотири рази більше, ніж у частини партнерів НАТО», — цитує слова глави держави департамент прес-служби АП.
«У 2013 році лише 16% українців підтримували ідею членства в НАТО. На сьогодні це вже 59%. Це неймовірний результат після сімдесяти років комуністичного режиму», — наголосив Петро Порошенко.
Глава держави також нагадав, що з 2014 року Україна протистоїть російській агресії. При цьому він підкреслив, що, анексувавши 18 березня 2014 року Крим, Росія зруйнувала систему міжнародного порядку після Другої світової війни.
«Для системи глобальної безпеки не існує альтернативи сильному НАТО», — резюмував Президент.
Відділ новин
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