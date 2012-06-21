Для учнів 9 класу надрукують 28 нових підручників. Їхній загальний наклад — 25 млн примірників. Про це повідомляє видавництво «Ранок», яке друкуватиме підручники.
«У сучасних підручниках немає нудних нескінченних текстів і заповнених формулами та складними завданнями сторінок. При цьому вони цілком відповідають новим програмам, містять усі необхідні для діяльності на уроці складники (текст, малюнки, актуалізація, запитання, лабораторні та самостійні роботи). Ці книжки написані зрозумілою дітям мовою, а головне — несуть ті знання, які можна застосувати в повсякденному житті», — кажуть у видавництві.
До прикладу, розв'язуючи задачі з математики, учні навчаться складати меню на день, рахувати калорійність продуктів та розраховувати відсотки кредиту. На уроках біології навчаться відділяти бензин від води та дізнаються, чому борошно може спричинити вибух.
Кожний підручник має електронну версію. Вона доступна на офіційній сторінці видавництва. Учні також матимуть безкоштовний доступ до відео, аудіо, карт та онлайн-текстів.
Деякі підручники виготовлені у м'якій палітурці. Завдяки цьому маса такого підручника менша на
Підручники для 9 класу мають надрукувати до 10 серпня.