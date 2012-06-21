Печерський райсуд Києва обрав запобіжні заходи кільком екс-керівникам податкових служб після «масштабної антикорупційної операції», під час якої відбулися сотні обшуків в різних областях і затримали десятки чинних і колишніх посадовців.
Напередодні ввечері Печерський райсуд відпустив під заставу в 15 млн гривень екс-начальника Державної податкової служби в Луганській області Олександра Антипова.
Суд також вирішив відпустити під заставу один млн грн екс-голову податкової в Святошинському районі Києва Юрія Мостіпана, повідомляє канал «112 Україна». На нього одягли електронний браслет.
Таку ж заставу обрали як запобіжний захід екс-голові Дарницької податкової адміністрації в Києві Юрію Кравченку, додає «112 Україна».
Для голови податкової служби в Полтавській області Володимира Задорожного обрали можливість застави в розмірі 12 млн грн і також вирішили одягти браслет.
Крім того, екс-начальника податкової Подільського району Києва Олексія Ярошенка відпустили під особисте зобов'язання.
Напередодні міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що в різних регіонах України пройшли понад 400 обшуків в рамках розслідування фактів ухилення від сплати податків через так звані «податкові ями» в період з 2011 по 2014 роки.
За словами пана Авакова, затримані десятки людей. Це колишні високопосадовці Міндоходів та екс-керівники підприємств, які служили «майданчиками» для ухилення від сплати податків та відмивання коштів.
За інформацією міністра, загальний обсяг збитків, завданих державі через дії порушників, перевищує 95,921 млрд грн.
Екс-міністр доходів і зборів Олександр Клименко назвав «піаром» і «показухою» заяви влади про цю «антикорупційну операцію».
«Вся ця так звана «наймасштабніша антикорупційна операція в історії України» —не більше ніж піар і шоу, яке підготували до звіту генерального прокурора Луценко у Верховній Раді» —написав пан Клименко у Facebook.
Він наголосив, що готовий відповісти «за кожне рішення» під час перебування на посаді.
«Вся так звана «справа Клименко» —це просто піар і показуха з боку влади Порошенка, щоб відвернути увагу від війни, кризи і божевільних декларацій чиновників», —додав екс-чиновник.
У лютому Апеляційний суд Києва заочно арештував пана Клименка, який зараз перебуває в Росії.
Генпрокуратура оголосила підозру екс-міністру в тому, що він заволодів державним майном в особливо великих розмірах.
Проте станом на травень 2017 року Інтерпол зняв з розшуку високопосадовців часів президентства Віктора Януковича, зокрема й пана Клименка.