На днях Верховна Рада розгляне в другому читанні законопроект №9165, який розроблений за ініціативи Комітету з питань бюджету та Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури. Про це повідомляє Урядовий портал.

Він надає українцям можливість самостійно обирати в Дія проекти розвитку власних регіонів, які будуть профінансовані з Державного фонду регіонального розвитку (ДФРР). До цього громадяни були позбавлені інструментів прямої участі у відборі таких проектів.

«Законопроект зберігає конкурсні засади, тобто обиратимуться кращі з кращих проектів. А на фінальному етапі голосування проводитиметься серед мешканців громад через «Дію» – кожен з нас зможе віддати свій голос за один проект відповідно до свого місця реєстрації або за місцем перебування (для ВПО). За результатами відкритого опитування формуються списки проектів-переможців, а Мінінфраструктури подає Уряду відповідні пропозиції для розподілу коштів ДФРР.

Зміни в механізмі розподілу коштів сподобалися не всім. Ситуація, коли будуть відновлюватися об’єкти критичної інфраструктури, а остаточні рішення ухвалюватимуться голосуванням через «Дію», очікувано викликала супротив у деяких політиків. Адже тепер просто неможливо буде протягнути «свій» або «потрібний» проект.

Але я впевнений, що прогресивних та пасіонарних сил у Парламенті – більшість. І вони голосуватимуть з повагою до права своїх виборців на визначення власного майбутнього та майбутнього своїх громад», — зазначив Віце-прем’єр-міністр з відновлення України — Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

Щоб отримати фінансування, проекти громад повинні бути спрямовані на розвиток, відбудову чи будівництво критичної інфраструктури, об’єктів житлово-комунального господарства; лікарень, ЦНАПів, центрів безпеки та укриттів, підсилення регіональної та локальної економіки в умовах викликів воєнного стану та /або створення умов для релокації виробництв.

Закликаємо народних депутатів підтримати цей законопроект!