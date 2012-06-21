У Черкаському обласному художньому музеї експонують мистецтво батько й син Клостри. Французькі митці представляють українцям свої роботи не вперше. Торік черкасці та канівці вже мали нагоду ознайомитися з фотореалістичними портретами Жана-Франсуа Клостра. Нині разом із батьком представив поціновувачам свої роботи і його син Жульєн. Виставка «Батько/син» — діалог чорно-білих фотосюжетів Жана-Франсуа Клостра і малюнків його сина як фотореалістичних портретів, так і вигаданих, таємничих, часом спонтанних образів, відтворених майстерним поєднанням олівця, туші й пастелі.
Відомі й невідомі місця Черкас, Кам’янки, Чигирина легко впізнати на світлинах французького фотомитця Жана-Франсуа Клостра. Він часто подорожує світом і фотографує місцевих жителів, природу різних країн. Черкащину відвідує вже вдруге. Каже, мальовничий край, його люди дуже імпонують йому. Та й загалом французи ставляться до українців з великою повагою і захопленням. Першими фотографами, як відомо, були художники, тому не дивно, що фотомистецтво й живопис завжди перебувають у тісному зв’язку і впливають одне на одного.
Жан-Франсуа Клостр народився у 1949 році. Його художнє фотографічне бачення формувалося поступово, починаючи з перших етюдів, створених ще в юності, й розвивалося завдяки численним подорожам і зустрічам. Його визнання як портретиста підтверджене багатьма французькими та міжнародними нагородами й призами. Він став володарем першої премії Європейського конкурсу «Репортаж 1984». Світобачення Жана-Франсуа втілюється в одночасній прихильності до чорно-білої фотографії та інтересом до людської особистості. Фотохудожник створює власну мову фотографії, знаходить пластичні прийоми, щоб передати своє світовідчуття, роздуми і спостереження. Це один із художників, чия творчість просякнута глибоким психологізмом.
На формування художнього світогляду Жульєна вплинула незабутня сімейна подорож у Гімалаї. Повернувшись, хлопець захопився малюванням, брав уроки у визнаних майстрів пензля, вивчав графіку, живопис і скульптуру в школі анімації. Нині молодому художникові вже є що показати шанувальникам, у чому переконалися відвідувачі експозиції, розміщеної в Черкасах.