Росія не зацікавлена в конструктивному діалозі з ЄС. Такий висновок зробив віцепрезидент Європейської комісії, високий представник ЄС із питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель після невдалого візиту до Москви, під час якого марно намагався знайти спільну мову з російською стороною.

«Агресивно організована пресконференція і висилка трьох дипломатів ЄС за нібито участь у протестах на підтримку опозиціонера Олексія Навального під час мого візиту свідчать, що російська влада не хотіла використовувати цю можливість для конструктивнішого діалогу з ЄС. Хоч це і не повністю несподівано, це гідно жалю. Як ЄС нам доведеться звернути увагу на наслідки», — цитує УНІАН слова пана Борреля. Після такого демаршу в Європарламенті вкотре закликали посилити санкції проти Росії.

МЗС України у телеграм-каналі висловило солідарність з висланими дипломатами ФРН, Швеції та Польщі, назвавши такі дії «черговим прикладом брутального порушення Росією її зобов’язань згідно з міжнародним правом».