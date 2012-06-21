У Києві проходить XIX саміт Україна — Євросоюз під головуванням Президента Петра Порошенка, Президента Ради ЄС Дональда Туска й Президента Єврокомісії Жана-Клода Юнкера. До столиці також прибули віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс, єврокомісари Сесілія Мальмстрьом і Йоганнес Ган.
Учора відбулася робоча вечеря Петра Порошенка з очільниками ЄС, а сьогодні розпочнеться пленарне засідання саміту, після якого Петро Порошенко, Дональд Туск і Жан-Клод Юнкер дадуть спільну прес-конференцію.
За інформацією УНІАН, лідери ЄС та України обговорять процес реформ і виконання Угоди про асоціацію, безпекову ситуацію, включаючи стан виконання мінських домовленостей, наслідки анексії Росією Криму та регіональну політику у світлі майбутнього саміту «Східного партнерства», який відбудеться в листопаді у Брюсселі. Саміт, вважають експерти, стане чудовою нагодою для ЄС підтвердити свою підтримку територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України.