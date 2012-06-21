Активісти української громади в канадському Торонто зустрілися з учасниками української команди «Ігор нескорених-2017» перед відльотом наших спортсменів додому, щоб подякувати за гідне представлення України в світі, повідомляє vidia.ua.
Лідер Конгресу українців Канади Павло Грод наголосив: команда «зробила величезну службу для українського народу не лише тому, що так успішно змагалася і виборола стільки медалей, а тому, що підносить імідж України». — Люди за кордоном із перших вуст чують про те, що в Україні йде війна із російським агресором. І це дуже добре з огляду на інформаційну боротьбу, яка ведеться», — зазначив він.
Капітан української команди Олександр Писаренко висловив подяку українській громаді за підтримку, без якої важко було розраховувати на успіх. Він також повідомив, що команда продовжуватиме підготовку до наступних «Ігор нескорених», які відбудуться в Австралії.
Напевне, естафету гідної підтримки наших вояків-спортсменів прийме і чисельна українська діаспора Зеленого континенту.
Та, як зазначила віце-прем’єр-міністр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе, яка перебувала разом із командою в Торонто, свою головну перемогу українці здобули ще до старту, коли дуже наполегливо готувалися до Ігор-2017, перемагаючи усі життєві обставини.