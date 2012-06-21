Вже другий рік поспіль пацієнтів Миколаївської обласної дитячої лікарні вітають з новорічними та різдвяними святами Діди Морози, що спускаються з даху лікарні. Як зазначає ініціатор та організатор проєкту Ілона Кочарян, ми хочемо, аби у дітей, які під час свят змушені перебувати в лікарні, був гарний настрій і всі вони отримали подарунки. А це 318 дітей в обласній лікарні та 150 пацієнтів Миколаївської міської лікарні.
В акції взяли участь вісім Дідів Морозів та Снігуронька, альпіністи будівельної фірми «Висота». Всі вони в костюмах казкових героїв спустилися з даху лікарні на спеціальних мотузках, постукали в палати до дітей, привітали їх зі святами та вручили подарунки. Гостинці для діточок зібрали небайдужі миколаївці, які переглянули звернення в соціальних мережах та передали придбані подарунки організаторам.
У результаті сюрприз видався на славу, і діти, і дорослі отримали заряд позитиву на всі свята. А на думку медичних працівників, гарні емоції сприятимуть якнайшвидшому одужанню маленьких пацієнтів.