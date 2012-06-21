У Миколаєві троє невідомих в масках Дідів Морозів напали на депутата обласної ради Федора Барну й жорстоко побили його палицями. За його словами, внаслідок побиття він отримав травму голови та два ножові поранення в ногу. Після нападу невідомі, сказавши депутатові: «З Новим роком!», втекли на автомобілі. Самого Федора Барну госпіталізовано до лікарні швидкої медичної допомоги Миколаєва. Напад стався в офісному приміщенні, розташованому на території будівельного ринку на вулиці Космонавтів. У чоловіка нічого не вкрали, його автомобіль зловмисники не чіпали.
Депутат пов’язує напад зі своєю політичною діяльністю та намаганням з’ясувати подробиці зловживань в миколаївському аеропорту. Федір Барна заявив журналістам: «У мене була розмова з виконувачем обов’язків директора підприємства. Він вимагав від мене спростування фактів, викладених в одній зі статей в інтернеті. Ми з ним спілкувалися на підвищених тонах і він мені погрожував». Однак керівник підприємства Андрій Семенов свою причетність до скоєння правопорушення категорично заперечує, мовляв, «не в тому віці, коли махають руками». Стан постраждалого лікарі оцінюють як задовільний. Після проведення лікувальних заходів хворого відпустили додому.
В Інгульському відділі Національної поліції підтвердили факт нападу на депутата. Як повідомили в прес-службі, «до поліції надійшло повідомлення про госпіталізацію до медичного закладу з травмами голови та ноги 42-річного депутата Миколаївської обласної ради. Зі слів постраждалого стало відомо, що тілесні ушкодження він отримав від трьох невідомих у Миколаєві біля ринку будівельних матеріалів на вул. Космонавтів. Інформацію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч.4 ст.296 КК України «хуліганство», що карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років».
Свідки надали поліції номер державного номерного знака транспорт?ного засобу, на якому залишили місце події нападники. Правоохоронці встановили, що номер було викрадено в Херсонській області ще в травні. З’ясовують місцезнаходження автомобіля «Ланос» сірого кольору. Поліція звернулася до громадян, які можуть допомогти встановити обставини події та винних осіб, повідомляти до Інгульського ВП ГУНП в Миколаївській області.