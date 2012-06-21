У Запоріжжі відбулася передача мобільної лабораторії енергоаудиту Німецько-Українській інженерній палаті. За словами президента цієї палати в Запорізькій області Олега Кузьменка, цю установу було створено за підтримки керівників Запорізького регіону та федеральної землі Саксонія-Ангальт (Німеччина). Засновниками першого, унікального для України проекту виступають Інженерна палата землі Саксонія-Ангальт, установа «Агенція регіонального розвитку Запорізької області» та асоціація «Регіональний центр розвитку спроможних територіальних громад Запорізької області».

Ця неприбуткова установа здійснюватиме енергоаудит за собівартістю послуг, що значно дешевше, ніж робота подібних комерційних організацій. Уже було проведено перевірку двох шкіл у об’єднаних територіальних громадах, які значно зекономили кошти на підготовці паспортів енергоаудиту. Крім цього, в рамках співпраці Запорізької ОДА, Німецько-Української інженерної палати Запорізької області та проекту «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» (ЄС/ПРООН) для потреб регіону було передано обладнання на 420 тис. грн: газоаналізатор, інфрачервоний пірометр, тепловізор, люксометр, витратометр. Обладнання було закуплено ПРООН для інсталяції на автомобіль, придбаний Німецько-Українською інженерною палатою.

Як зазначив координатор проекту «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» по Запорізькій області Геннадій Устімов, мобільна лабораторія, яка діє на постійній основі, дасть можливість виконувати на бюджетних об’єктах вимоги чинного законодавства України щодо обов’язкового складання енергетичного паспорта на об’єкт, на якому планується капітальний ремонт або реконструкція з використанням енергоефективних технологій у системах опалення, водопостачання та в ході експлуатації об’єкта з використанням альтернативних джерел енергії.

Як наголосив голова Запорізької ОДА Костянтин Бриль, ця лабораторія є вкрай важливою для всього Запорізького регіону.

— Раніше ми мали чимало проблем при проектуванні енергоощадних заходів, — зазначив він. — Вважаю, що насамперед варто використовувати послуги лабораторії при реконструкції закладів медицини, освіти. Ми проведемо роботу за сучасними технологіями, зробимо це якісно та отримаємо не лише теплі приміщення, а й зекономимо бюджетні кошти на опалення. Це один із прикладів упровадження в життя енергоефективних заходів, які вкрай необхідні Запорізькій області та Україні в цілому.

Очільник регіону також підкреслив, що фахівці лабораторії не просто проводитимуть енергоаудит, а й видаватимуть відповідний енергетичний паспорт.

Слід зазначити, що заходи, підпорядковані процесу децентралізації, проводяться в області комплексно і стосуються багатьох аспектів життя громад. Зокрема нещодавно Українська асоціація районних та обласних рад разом із Запорізькою облрадою втілили в життя ініціативу проведення фахової майстерні для представників обласної та районних рад на тему «Особливості формування територіальних громад в області в умовах децентралізації», яка пройшла в Запорізькому ВП «Центр розвитку місцевого самоврядування».

Депутат Запорізької облради, голова постійної комісії з питань місцевого самоврядування та адміністративно-територіального устрою Дмитро Майстро зауважив, що процес децентралізації влади й створення громад в області відбувається досить жваво, він постійний та незворотний. Однак є кілька питань щодо подальшого функціонування районних рад на тих територіях, де громади повністю охопили відповідні райони.

— До нашої профільної комісії звертаються депутати, голови районних рад із запитаннями, зокрема чи будуть райради та голови райрад, які функції вони виконуватимуть тощо, — зазначив Дмитро Майстро. — Ці питання треба вирішити в законодавчому полі. Також цікавляться щодо розпорядження землями за межами об’єднаної громади — поки що це питання не вирішено законодавчо, а також щодо державної субвенції, яку не передбачено для селищ міського типу. Ці питання невідповідності створених громад перспективному плану турбують найбільше. Тож сподіваюся, що представник Української асоціації районних та обласних рад дасть роз’яснення щодо процесів, які відбуваються в державі, і відповість на всі наші запитання.

Модератором зустрічі став експерт Української асоціації районних та обласних рад Олександр Даниленко. На зустрічі також обговорили питання нормативно-правового забезпечення реформи органів місцевого самоврядування та децентралізації влади, стан і перспективи об’єднання громад області.