Український бізнес наприкінці 2016 року істотно поліпшив свої очікування щодо обсягів виробництва товарів і послуг у 2017 році. Проте бізнесмени очікують цьогоріч зростання інфляції, повідомляє УНІАН.
Згідно з даними щоквартального опитування, розміщеного на сайті Нацбанку, головні перешкоди, що обмежують здатність підприємств нарощувати обсяги виробництва, — це ціни на енергоносії та нестабільна політична ситуація. Індекс ділової активності становить 108,7% (у попередньому кварталі — 109,2%). Найоптимістичніше налаштованими виявилися керівники підприємств переробної промисловості, енерго- і водопостачання, а також сфери торгівлі.
Але якщо в третьому кварталі 2016 року компанії прогнозували інфляцію на рівні 13,8% через 12 місяців, то в четвертому вони готувалися до інфляції на рівні 16,2% на кінець 2017 року. До таких настроїв призвела посилена волатильність обмінного курсу гривні, а також очікуване підвищення доходів населення, отже збільшення споживчого попиту.