Фундація першої леді України в межах проєкту «Адреса дитинства» споруджує будинки для сімей із прифронтових регіонів. Презентація проєкту відбулася за участю дружини Президента Олени Зеленської, керівників профільних міністерств, громадських організацій, партнерів, представників військових адміністрацій областей, де розпочалося будівництво.

Нині в Україні налічується 1310 великих прийомних родин. За час повномасштабної війни без домівок залишилися щонайменше 80 таких сімей. Вони виїхали в безпечніші регіони України, але так і не мають постійного місця проживання.

«Коли рік тому з’явилася фундація, щоб допомагати українцям долати гуманітарні, освітні, медичні виклики, які постали через війну, одні з перших, кому ми почали допомагати, — великі прийомні родини. Кожній четвертій ми надали необхідні речі — від меблів та одягу до ноутбуків. Понад тисячу дітей із батьками цього року ми вперше відправили на відпочинок у Карпати. Усе це було дуже важливо для них. Але ви здогадуєтеся, який їхній запит був основним: дім. Ми не можемо наразі повернути їм їхній дім. Але можемо дати дитинству, яке опинилося у вигнанні, нову адресу, яка стане улюбленим домом. Так народився проєкт фундації «Адреса дитинства», — розповіла перша леді.

Вона розказала історії кількох таких сімей. Зокрема, родина Тетяни та Сергія Юричків із Запорізької області з вісьмома дітьми жила в будинку в місті Оріхові. Їхній дім перетворився на руїни. Жанна та Олександр Сомови з Берислава Херсонської області власних дітей не мають, а тому все життя виховують прийомних. Нині в них восьмеро дітей. Коли російські окупанти захопили місто, родина два місяці жила в підвалі місцевого заводу. Через переохолодження діти почали хворіти. Тому родина, ризикуючи життям, евакуювалася. Тепер живе в місті Монастирище Черкаської області в орендованому приватному будинку. Їхній дім у Бериславі вщент зруйнували окупанти.

«Щоб кожну дитину виховувати в родині, важливо, аби спільнота прийомних батьків збільшувалася. Будинки для прийомних сімей — вагома підтримка для тих, хто бере на себе відповідальність і приймає в сім’ю дітей. Ми хочемо, щоб допомога таким сім’ям не була формальною. І саме будівництво будинків — один із ключових напрямів роботи для нашої команди», — зазначила міністр соціальної політики Оксана Жолнович.

Проєкт «Адреса дитинства» реалізують тільки коштом міжнародних донорів. На будівництво перших 14 домівок фундації вдалося залучити 5,5 мільйона доларів США. Проєкт підтримали уряди Об’єднаних Арабських Еміратів та Естонії (Естонський центр міжнародного розвитку, ESTDEV), а також австралійський фонд Minderoо Foundation. Партнерами будівництва виступили CLT-Rezult, компанія ROCKWOOL Ukraine та благодійна організація Global Empowerment Mission (GEM).

«Адреса дитинства» — проєкт будівництва житла для великих прийомних родин. Нові оселі для так званих дитячих будинків сімейного типу будуть інклюзивними, енергоефективними. Їх умеблюють та обладнають побутовою технікою. Загальна площа кожного будинку — 285,5 кв. м. У дворі буде облаштовано підземне модульне бетонне укриття із металевими вибухостійкими дверима.

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