Орнітологи б'ють на сполох: жахливі пожежі в Сибіру знищують пернатих хижаків. Так, за словами головного редактора журналу «Пернаті хижаки і їх охорона», орнітолога Ігоря Карякіна, чотири п'ятих потомства хижих птахів в Сибіру загинуло через проливні дощі, сніги і дим від пожеж.
«Це означає, що або кладка загинула, або пташенята. Рік для хижаків видався дуже поганим, за всю історію спостережень він виявився катастрофічним. А ми тут ведемо спостереження з 1999 року », – каже учений.
Карякін зазначив, що «виживання у пташенят вже навесні було мінімальним», так як «спочатку були дощі в Красноярському краї і Хакасії, хижаки не могли добувати нормально їжу, потім прийшов дим від лісових пожеж, а в серпанку соколи і орли не можуть полювати» .
Відомо, що з 23 по 30 липня НАСА зареєструвало 262 067 джерел пожеж в Росії. Напередодні, 1 серпня, дим від них досяг США і Канади. На 30 липня площа пожеж в Росії склала 2,7 мільйона гектарів, території, яку можна порівняти з розмірами штату Массачусетс, Криму або двох Калінінградських областей.
Нагадаємо, коментуючи ситуацію, губератор Красноярського краю Олександр Ус заявив, що лісові пожежі в Сибіру - це «звичайне природне явище, боротися з яким безглуздо».
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»