Матчем за Суперкубок України сьогодні в Одесі відкривається новий сезон у вітчизняному футболі: чинний володар трофею київське «Динамо» знову зустрінеться з «Шахтарем». А вчора в швейцарському Ньоні відбулося жеребкування 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів УЄФА. Свого першого суперника в новому єврокубковому сезоні отримало і «Динамо», яке було сіяним при жеребкуванні представників ліг. Команда Олександра Хацкевича зіграє проти швейцарського клубу «Янг Бойз».
Перші матчі цього етапу відбудуться 25—26 липня, матчі-відповіді — 1—2 серпня. «Динамо» спершу прийматиме команду з Берна у Києві.
«Початок кожного сезону є дуже хвилюючим. Ми працювали з хлопцями понад три тижні. Завдання у «Динамо» одне — перемагати у кожному турнірі. У нас будуть ігри через три дні на четвертий. Необхідно досягати успіху в кожній. А позитивним результатом для команди буде вихід до групового турніру Ліги чемпіонів», — заявив у четвер головний тренер ФК «Динамо» Олександр Хацкевич, повідомляє прес-служба столичного клубу.
Ганна РОМАШКО
для «Урядового кур’єра»