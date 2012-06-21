Вчені з Університету Макмастера і Королівського музею Онтаріо описали в The Lancet Oncology малогомілкову кістку динозавра з роду травоїдних Центрозаврів, і порівняно невеликих ящурів, схожих на трицератопсів. Кістка виглядає трохи дивно, і спочатку вчені думали, що це від того, що вона була зламана і погано зрослася. Але потім будову кістки проаналізували за допомогою комп'ютерної томографії та ектронного мікроскопа, щоб оцінити структуру її клітин, і з’ясувалося, що кістка така дивна тому, що динозавр страждав від остеосаркоми, злоякісної пухлини кісткової тканини.
Це не перший випадок, коли у вимерлих тварин вчені діагностують хвороби кісток: раніше доброякісні пухлини виявляли у рештках тиранозаврів, ту ж остеосаркому нещодавно діагностували у доісторичної черепахи, що жила 240 мільйонів років тому. Але пухлина центрозавра стала першою, яку вчені описали на рівні клітинних структур.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»