Діорама «Битва за Дніпро» відображає бої за визволення міста Дніпра під час форсування Славутича в 1943 році поблизу сіл Військове та Вовніги Солонянського району Дніпропетровської області. Це найбільша в Україні й одна з найбільших у світі діорам, частина музейного комплексу Дніпровського національного історичного музею ім. Д. І. Яворницького. Масштабну діораму відкрили 1975 року і відтоді жодного разу не реконструювали. У спеціальному приміщенні (площа 1340 квадратних метрів) розмістили цільноткане полотно за проектом архітектора Володимира Зуєва.
Твір створили майстри батального живопису Студії військових художників імені М. Б. Грекова художники Микола Бут та Микола Овечкін. А на площі перед будівлею діорами просто неба й досі перебуває колекція радянської військової техніки. До речі, саме в приміщенні діорами цієї зими відкрито перший в Україні Музей АТО. А в його вуличній експозиції є сучасна військова техніка, яка брала участь у бойових діях на Донбасі.
Нині вперше за 40 років розпочалася комплексна реконструкція діорами «Битва за Дніпро». Насамперед будівельники капітально відремонтують покрівлю, замість старого непрактичного матеріалу укладуть сучасний стійкий. Крім того, освіжать і осучаснять полотно діорами, яке має загальну площу 840 квадратних метрів.
«Такий підхід уперше за всю історію експозиції. Якою буде діорама в майбутньому, вирішують провідні українські фахівці з новим поглядом на події Другої світової війни», — каже голова Дніпропетровської облдержадміністрації Валентин Резніченко.
Капітальний ремонт даху планують зробити за півтора місяця. Оновити потрібно майже 3 тисячі квадратних метрів покрівлі. «Ми вже завезли новий покрівельний матеріал, а поки що демонтуємо старий. Сучасний стійкіший до вологи та перепадів температури. Гарантійний строк — 30 років», — розповів представник підрядної організації Денис Катан.
На другому етапі реконструкції фахівці національного реставраційного центру мають провести експертизу художнього полотна «Битва за Дніпро» і вирішити, як її оновлювати. Деякі історики вважають, що діораму створили лише з однобокої точки зору радянської пропаганди. Тому зміст експозиції слід доповнити новими історичними фактами. Науковці, краєзнавці та музейники радитимуть, що саме має змінити реконструкція. А художники, комп’ютерники і дизайнери допомагатимуть це зробити.
Після ремонтних робіт знайомитися з осучасненою «Битвою за Дніпро» екскурсанти зможуть зі звуковими спецефектами, світловими маркерами. До полотна додадуть і фотографії героїв Другої світової війни. Інтерактивна мапа відображатиме хроніку бойових подій під час форсування Дніпра на цьому плацдармі.