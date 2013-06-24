У Ліверпулі (Велика Британія) завершено саміт міністрів закордонних справ країн «Великої сімки»: Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Сполученого Королівства, Сполучених Штатів Америки та високого представника Європейського Союзу. У підсумковій заяві саміту йдеться, що очільники дипломатичного корпусу G7 єдині в засудженні нарощування Росією військової потужності та агресивної риторики щодо України. Вони закликали Росію знизити рівень ескалації, використовувати дипломатичні канали й дотримуватися її міжнародних зобов’язань щодо прозорості військової діяльності, як це зробив президент США Джо Байден під час розмови із президентом РФ Володимиром Путіним

7 грудня.

Глави МЗС G7 підтвердили свою підтримку зусиль Франції та Німеччини в нормандському форматі щодо досягнення виконання мінських угод повною мірою задля врегулювання конфлікту на сході України.

«Будь-яке застосування сили для зміни кордонів суворо забороняє міжнародне право. Росія не має сумніватися, що подальша воєнна агресія проти України призведе до величезних наслідків і серйозної ціни у відповідь», — цитує УНІАН текст підсумкового документа.

Підтверджено непохитну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України і право будь-якої суверенної держави визначати своє майбутнє щодо європейської та євроатлантичної інтеграції.

Схвально оцінивши стриману й виважену позицію нашої країни, головні дипломати G7 домовилися інтенсифікувати співпрацю із загальної відповіді на агресивні наміри Кремля. Тут знайшлося місце й сумнозвісному газогону «Північний потік-2». Наприклад, міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила в інтерв’ю одному із провідних німецьких телеканалів, що російський газопровід не можна підтримати через невідповідність вимогам європейського енергетичного законодавства. За її словами, в новій коаліційній угоді про створення уряду ФРН закріплено, що до енергетичних проєктів слід застосовувати європейське право.

«А це означає, що з нинішнім станом справ цей трубопровід не можна схвалити. Це пов’язано з тим, що вимог європейського енергетичного законодавства не дотримано, а питання безпеки залишаються відкритими», — заявила урядовець, вказавши, що суверенітет України — основа для будь-яких дій ЄС.