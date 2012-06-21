Президент Петро Порошенко прийняв вірчі грамоти від новопризначених послів: Республіки Кіпр — Луіса Телемаху, Чеської Республіки — Радека Матули та Об’єднаних Арабських Еміратів — Салема Алі Аль-Каабі. Дипломати одразу висловили щирі співчуття українському народові у зв’язку з трагедією на львівському підприємстві «Шахта «Степова».
Під час спілкування Президента з послом Кіпру обговорено графік двосторонніх контактів на високому рівні. Окрему увагу приділено агресії РФ проти України. Президент подякував за послідовну підтримку територіальної цілісності, суверенітету і європейських прагнень України, висловивши сподівання на подальше збереження єдності ЄС у питаннях санкцій проти Росії.
У центрі уваги розмови з Послом Чехії були питання активізації двостороннього політичного діалогу, поглиблення торговельно-економічних зв’язків та активізації співпраці у Вишеградській четвірці. Відзначено важливість проведення в 2017 році чергового засідання Міжурядової комісії з економічного, промислового і науково-технічного співробітництва. Дипломат наголосив, що питання територіальної цілісності й суверенітету України не може бути предметом будь-яких переговорів чи компромісів, висловившись за якомога швидше надання Україні безвізового режиму з ЄС.
Петро Порошенко і посол ОАЕ обговорили питання залучення інвестицій в економіку України, повідомляє департамент прес-служби АП. Пріоритетними сферами співпраці визначено енергетику, агропромисловий сектор, інфраструктуру. Ішлося й про лібералізацію візового режиму.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»