Допомогти Донбасу Російська Федерація справді може, але тільки «якщо перестане грубо порушувати норми міжнародного права — припинить агресію проти України, виведе свої війська і найманців з тимчасово окупованих територій у Донецькій і Луганській областях», — йдеться в коментарі вітчизняного МЗС на слова про допомогу для окупованого Донбасу президента РФ Путіна під час пресконференції. Наші дипломати вбачають у наданні так званої допомоги і постачання «гуманітарних» або будь-яких інших вантажів на тимчасово окуповані Росією території в Донецькій і Луганській областях без офіційної згоди України грубе порушення законів України, її суверенітету й територіальної цілісності.

«Росія доклала всіх зусиль, щоб процес консультацій в ТКГ з урегулювання конфлікту на Донбасі й виконання домовленостей у межах нормандського формату було фактично заблоковано. Щоб вивести переговорний процес із цього стану, Росія має нарешті ухвалити рішення про припинення збройної агресії й виведення її збройних формувань із Донбасу», — наголошують в МЗС.