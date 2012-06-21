У штаб-квартирі Організації Об’єд на них Націй у Нью-Йорку розпочала роботу 72-га сесія Генеральної Асамблеї ООН. Щорічні загальні дебати відбуватимуться з вівторка, 19 вересня, до понеділка, 25 вересня. Традиційно в цей період перед Асамблеєю виступають понад 100 очільників держав і урядів, а також міністри закордонних справ і голови делегацій. За давньою традицією, першими у загальних дебатах на Генасамблеї виступлять лідери Бразилії та США.
Під час 72-ї сесії заплановано розгляд приблизно 180 питань порядку денного. Серед них забезпечення миру й безпеки, боротьба з тероризмом та іншими формами кримінальної злочинності, захист прав людини й навколишнього середовища, питання соціально-економічного розвитку. Генасамблея також продовжить розгляд пропозицій щодо реформування Ради Безпеки.
Український інтерес полягає в ініціативі запровадження місії блакитних шоломів на окупованій частині Донецької та Луганської областей. Її Президент Петро Порошенко проголосить із трибуни Ген асамблеї та лобіюватиме під час особистих зустрічей з лідерами провідних світових держав.
Словацький дипломат Мирослав Лайчак, який головує на сесії, зазначив, що центральними темами в найближчі 12 місяців будуть превентивна дипломатія і захист мігрантів. «Сподіваюся, ми зможемо дати відповіді на найважливіші виклики сьогодення. Для мене це насамперед питання миру й запобігання конфліктам. Бачимо, на жаль, що конфліктів занадто багато, і видається, що ми не спроможні їх контролювати. Ми повинні більше приділяти уваги запобіганню конфліктам. Це те, що я називаю дипломатією».
Пріоритетну увагу приділятимуть розробленню нового договору щодо мігрантів, захисту прав людини, просуванню Цілей сталого розвитку, проблемі зміни клімату і реформам ООН, повідомляє УНІАН. «Ми зможемо зробити більше, щоб ООН стала ближчою до народів у всьому світі. Вони покладають на неї великі надії», — вказав словацький дипломат.
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що організація має докладати більше зусиль для адаптації до сучасних умов і успішного виконання поставлених перед нею завдань: «Попри конфлікти й важкі наслідки бідності, переконаний, ми живемо в епоху потенційних змін. А рішучі заходи, вжиті в ме жах 72-ї сесії, дадуть змогу нам реалізувати цей потенціал».
Відділ новин
«Урядового кур’єра»