За перші два тижні відкриття послуги через єдиний портал державних послуг Дія понад 900 моряків скористалися послугою підтвердження, решта – підвищення кваліфікації. Майже 500 заяв було подано на проходження міжнародно визнаного тесту CES 6.0. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Понад півроку наша команда працює над комплексною реформою системи дипломування моряків. Поступово ми впроваджуємо нові можливості для українських моряків, переводимо процеси в цифру, приводимо до міжнародних стандартів, а найголовніше – ми прибрали корупційну складову. Ми дали спільноті те, що їм було потрібно – дистанційно, швидко, зручно і без хабарів оформлювати необхідні документи. Через Дію кожен моряк отримав можливість підвищити, присвоїти звання, а також подати заявку на іспит онлайн. Можу запевнити, що перелік звань буде розширюватись», – зазначив Віце-прем'єр міністр з відновлення України - Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.

Кожен український моряк має можливість оформити кваліфікаційні документи навіть перебуваючи у рейсі, а після повернення – отримати оригінал в Адміністрації судноплавства в Києві та Одесі, особисто або через представника.

Нагадаємо алгоритм. Моряк на порталі Дія подає заявку та підписує її електронним підписом, після чого його документи розглядає Державна кваліфікаційна комісія моряків. Результат розгляду заяви з’явиться в особистому кабінеті та на електронній пошті: позитивне рішення про видачу кваліфікаційного документа або обгрунтована відмова. Електронний образ підписаного уповноваженою особою документа також з’явиться в особистому кабінеті користувача на порталі Дія. Наразі, користувачам порталу Дія доступні 14 звань для присвоєння або підвищення, при цьому 4 знаходяться на тестуванні та невдовзі будуть доступні широкому колу користувачів.

З моменту набрання чинності постанови Уряду від 30.12.2023 року №1499 триває реформа дипломування моряків. Державною кваліфікаційною комісією моряків в складі Адміністрації судноплавства наразі розглянуто більше 5000 заяв від моряків, виготовлено 7 192 кваліфікаційних документа. Лише 5% моряків отримали відмову з обґрунтованих причин. Реформу дипломування моряків розпочато з метою приведення у відповідність до міжнародних стандартів, зокрема до Міжнародної конвенції ПДНВ 1978 року та усунення корупції в цій сфері.

Електронні послуги для моряків на порталі Дія реалізуються Мінінфраструктури та Адміністрацією судноплавства, у співпраці з Мінцифри за підтримки TAPAS Project/Прозорість та підзвітність у держуправлінні та послугах.