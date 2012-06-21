Пан В. Горбулін в інтерв’ю газеті «Урядовий кур’єр» розмірковує щодо безпосередньої військової підтримки Європи, НАТО.
— Сьогодні ми нарешті зрозуміли, що не можна і далі жити ілюзіями й надіями на доброго дядька. Гібридна війна відкрила нам очі на реальність. Ми тверезо дивимося на речі й навчилися за красивими словами бачити прагматичні інтереси сторін конфлікту. Цивілізована Європа, як і в часи Гітлера, намагається будь-якою ціною уникнути конфлікту й залишатися в своєму комфортному невіданні. Америка, схоже, на деякий час абстрагується від своїх зовнішніх інтересів та зобов’язань і зосередиться на внутрішньому конфлікті, внутрішніх соціально-економічних проблемах. Тому головна наша ставка — це власні сили, наша рішучість і правда, яка озброїла нас знаннями про себе і про ворога. Не можна допустити помилку Чехословаччини 1938 року. І для цього не зайве було б ще раз нагадати всім лідерам країн ЄС чудові, слушні слова президента Литви Далі Грібаускайте: «Україна бореться заради світу, заради всіх нас. Якщо терористичну державу, яка веде відкриту агресію проти сусіда, не зупинити, вона пошириться на Європу і далі».
Станіслав ПРОКОПЧУК,
«Урядовий кур’єр»