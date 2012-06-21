На Донбасі бойовики не зважають на безпеку мирних жителів окупованої та прифронтової територій, зокрема й дітей. Днями російські найманці обстріляли Мар’їнську районну лікарню. І тепер там нема змоги надавати медичну допомогу.

«Жахлива картина — зруйновані стіни, сліди від розривних снарядів. Зрозуміло, що в такому місці неможливо вести прийом пацієнтів», — розповів офіцер ОК «Схід» Борис Кутовий.

Щоб допомогти хворим із зони АТО, на Дніпропетровщині в січні цього року започаткували проект «Допомога йде». Це спільна ініціатива Дніпропетровської обласної ради та відділу цивільно-військового співробітництва оперативного командування «Схід» Збройних сил України. У межах проекту після обстрілів у Мар’їнці у Дніпропетровську обласну дитячу лікарню, яка розташована в Дніпрі, доправили двох хлопчиків зі складними діагнозами.

У дев’ятирічного Вадима комплексна патологія тазостегнового суглоба: патологічний перелом нижньої третини стегна з укороченням правої ноги на 5 см, поліосальною фіброзною дисплазією правої нижньої кінцівки. Другий маленький пацієнт — новонароджений, на той час йому було лише 19 днів — має серйозне ураження нервової системи.

«У нас є всі ресурси для лікування таких хворих. Ще з початку цього року, коли наша лікарня взяла участь у проекті «Допомога йде», ми вже були готові приймати всіх, кому потрібна допомога. Для цього наші відділення устатковано сучасним обладнанням», — пояснив головний лікар обласної дитячої лікарні Олександр Хітрик.

Загалом за проектом «Допомога йде» лікарі Дніпропетровщини надали медичну допомогу 124 хворим (99 з них — діти). Їм знадобилося лікування фахівців терапевтичного, хірургічного, кардіологічного, неврологічного, проктологічного, урологічного та інших профілів. Деяким пацієнтам зробили операції, зокрема й на серці.

Спочатку проект діяв як волонтерський та згодом отримав і бюджетне фінансування. Нині з гаманця Дніпропетровської області надано 600 тисяч гривень на лікування хворих дітей із лінії роз­ме­жу­вання на сході країни. А в берез­ні 2017 року до ініціативи Наддніпрянського краю долучилася Запорізька область. Там теж почали за прикладом сусідів лікувати хворих із прифронтових територій.

«Ми закликаємо всіх небайдужих брати участь у цьому проекті. Адже страждають наші співвітчизники. Ми всі — одна родина!» — наголосив голова Дніпропетровської обласної ради Гліб Пригунов.

До речі. У Дніпрі вперше капітально ремонтують педіатричне відділення Центру матері та дитини ім. проф. Руднєва і планують завершити роботи цього року. Зокрема вже розширили та перепланували старий корпус педіатрії. У ньому замінили покрівлю, вікна, системи опалення, водопостачання, каналізації тощо.

«У педіатрії буде унікальне відділення реанімації немовлят. Діткам надаватимуть допомогу одразу після народження, а в аналогічному відділенні столиці їх лікують тільки з року. Чим раніше маленькі пацієнти отримають допомогу, тим більше шансів на одужання, можна навіть уникнути інвалідності», — пояснив директор Центру Ігор Македонський.

Позитивно й те, що в палатах разом із дітками зможуть перебувати їхні мами. За словами радника голови облдержадміністрації Юрія Голика, центр усередині нагадуватиме п’ятизірковий готель із яскравим дизайном, де маленьким пацієнтам буде комфортно перебувати, а лікарям — працювати з новітнім обладнанням.

Загалом нині в області за сучасними стандартами ремонтують понад 20 медзакладів.