Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур'єр»
Полтавщина вже вп'ятнадцяте приєднається до всеукраїнської акції «серце до серця», яка з квітня по травень пройде під гаслом «дитяче сердечко, живи», й метою якої є збір коштів на придбання кардіореанімаційного медичного обладнання для дитячих лікарень області.
Минулого року під час проведення такої ж акції полтавці зібрали 321 тисячу гривень, за які було придбано та передано до обласної дитячої лікарні монітор добового артеріального тиску й електрокардіосигналів, вартістю майже 99 тисяч гривень і дефібрилятор-монітор вартістю 224 тисячі гривень. Завдяки такому обладнанню дітей лікуватимуть якісніше.