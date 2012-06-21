В області успішно діє Комплексна програма соціальної підтримки учасників АТО та їхніх родин, а також родин Героїв Небесної Сотні на 2016—2019 роки. Як розповіли у департаменті соціального захисту населення Львівської ОДА, ця програма має на меті створити сприятливі умови для цивільного життя демобілізованих військовослужбовців, надання їм та їхнім родинам соціальної та фінансової підтримки, а також допомогу родинам учасників АТО та Героїв Небесної Сотні, які загинули, захищаючи незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

«На це в обласному бюджеті на 2017 рік передбачено понад 20,4 мільйона гривень. Програму реалізують у всіх районах і станом на сьогодні використано 6,6 мільйона гривень. До основних видатків програми належать кошти на встановлення надгробків для загиблих учасників АТО (майже 32 тисячі гривень). Також родина загиблого може відмовитися від такої послуги й отримати ці гроші як виплату і самостійно розпоряджатися ними. Окрім того, передбачено одноразові виплати у разі демобілізації. Якщо учасник АТО демобілізується, то отримує з обласного бюджету 3 тисячі гривень. Виплату здійснюють і для бійців-добровольців. У районах області ще існують різноманітні програми підтримки таких категорій. Вони відрізняються, адже це залежить від потреб відповідної територіальної одиниці, її фінансових можливостей. Наприклад, у Львові бійці-добровольці прирівняні до категорії воїнів АТО і також користуються пільгами на оплату комунальних послуг. На державному рівні вони, на жаль, не мають таких пільг», — зауважила директор департаменту соціального захисту населення Львівської ОДА Наталія Кузяк.

Для родин, у яких хтось із батьків загинув в АТО, запроваджено щомісячну виплату на кожну дитину до досягнення нею повноліття. Сума становить 2,5 тисячі гривень. На сьогодні в області налічується 208 дітей, які отримують такі виплати.

У департаменті соціального захисту населення ЛОДА зазначають, що спеціалісти працюють над ще однією складовою програми. Вона стосуватиметься адресної допомоги на реабілітацію учасників АТО І, ІІ та ІІІ груп інвалідності. Ця програма передбачатиме виплати грошової допомоги для людей з інвалідністю, яку вони отримали на війні. Триває підготовка всіх розпорядчих документів, щоб ця програма стартувала. Цьогоріч на реабілітацію воїнів — учасників АТО передбачено 2,2 мільйона гривень. За попередніми розрахунками, виплата для людей із І групою інвалідності буде 25 тисяч гривень, із ІІ групою — 15 тисяч, із ІІІ — 10 тисяч гривень.

«Якщо трошки вийти за межі однієї програми підтримки, то загалом на рівні області також передбачено кошти для оздоровлення дітей воїнів АТО, учасників Революції гідності. Дітки з таких родин можуть поїхати на відпочинок за путівками в область та на узбережжя Чорного моря. Уже другий рік у нас є такий позитивний досвід — Херсонська область приймає наших дітей учасників АТО на оздоровлення, а ми зустрічаємо тут дітей із Херсонщини. Цьогоріч чекаємо близько сотні дітей зі сходу України. Днями звернулися до наших сусідів — поляків та білорусів із проханням щодо можливості оздоровлення дітей за кордоном. І отримали згоду. Тривають перемовини про деталі. Цьому, звісно, посприяв і безвізовий режим. Для виїзду, наприклад, у Польщу потрібно лише мати паспорт і не треба оформлювати шенгенську візу, а це зменшує вартість подорожі», — підсумувала Наталія Кузяк.