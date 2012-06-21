Новоріччя та Різдво не можуть бути без подарунків. Аби діти українських військових відчули радість цих чарівних свят сповна, на допомогу їм прийшли їхні ровесники-співвітчизники з Канади, Австралії, США, Німеччини, Великобританії та Естонії. Нинішнього грудня вони передали понад 1800 дарунків у рамках благодійної акції «Теплом зігріємо серця», яку вже третій рік поспіль організовує Спілка української молоді.
У подарункові наплічники юні українці з діаспори поклали взуття, одяг, канцелярське приладдя, солодощі, іграшки, а ще — написаний лист чи виготовлену власноруч листівку. Надіслали їх хлопчикам і дівчаткам, які живуть у Львові, Тернополі, Хмельницькому, Івано-Франківську, Калуші, Новоайдарі, Краматорську, Дніпрі та Києві.
За словами голови Тернопільської міської організації Спілки української молоді в Україні Лесі Голик, цьогоріч до участі в цій доброчинній акції долучилися не лише СУМівці, а й інші представники українських громад діаспори, які хотіли підтримати родини наших воїнів. Між іншим, дарунки від своїх ровесників-українців з-за кордону отримають також діти бійців добровольчих батальйонів.
Ця добра справа, стверджують організатори, вкотре засвідчує, що українці світу підтримують одне одного, переймаються турботами й активно та дієво допомагають сім’ям тих, хто нині захищає державну незалежність і територіальну цілісність України.