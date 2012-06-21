Соціальна акція, яку ось уже увосьме провели в ПАТ «Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання» так і називається: «Наші діти — першокласники».
Нинішнього року винуватцями урочистостей стали 118 майбутніх першокласників, батьки яких — працівники підприємства. Заводчани підготували розмаїту культурно-розважальну програму, в якій вистачило місця казковим героям, пісням, танцям, вітанням.
І, звісно, подарункам: кожен майбутній учень отримав набори з різноманітним канцелярським приладдям першої необхідності — альбомами, зошитами, пеналами, олівцями, фарбами тощо.
Як наголосив директор з персоналу Сумського НВО Сергій Підкуйко, уперше така акція відбулася 2010 року. Відтоді в них узяли участь понад півтори тисячі дітей заводчан. І щоразу — лише позитивні відгуки і враження.
Тому й надалі керівництво підприємства надаватиме особливу увагу соціальній складовій своєї роботи, зокрема турботі про дітей працівників підприємства.
За словами інженера-конструктора Олени Невідомої — мами майбутньої школярки Аліни, чудово, що підприємство створює особливу атмосферу для дітлахів напередодні відповідального етапу в їхньому житті. Та й подароване шкільне приладдя завжди доречне.