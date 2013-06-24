Держкомтелерадіо відмовив українському імпортерові у видачі дозволу на ввезення з території Росії спершу п’яти назв дитячих книжок, у яких наявна пропаганда держави-агресора, а потім додав до списку ще три. Як повідомляє пресслужба Держкомтелерадіо, відмову було надано на підставі висновків експертної ради інституції з питань аналізу та оцінки видавничої продукції щодо зарахування її до такої, яку не дозволено до розповсюдження на території України.

Заборона стосується дитячих книжок російського видавництва «Издательский дом «Проф-Пресс» з нейтральними назвами «Высокие технологии: Из фантастики в реальность», «Современные профессии», «Знаменитые животные», які імпортер мав намір розповсюджувати в України. Їх проілюстровано зображеннями силовиків, військових та військової техніки держави-агресора.

Серед «365 сказок и стихов на каждый день» окремий вірш оспівує російську армію, яка всіх «захищає і рятує людство». У книжці «Удивительные факты» Л. Соколової розділ присвячено «великій імператриці» Єкатерині ІІ. Найбільшими її заслугами автор називає збільшення російської армії, розв’язання війн, захоплення чужих територій. Ці складові, йдеться у дитячій книжці, зробили Росію «могутньою державою у світі».

Експерти визнали, що ці видання містять пропаганду держави-агресора, її імперських геополітичних доктрин, отже порушують статті 28, 281 Закону України «Про видавничу справу».

Цього року Держкомтелерадіо не дав дозволу на розповсюдження в Україні ще трьох назв дитячих книжок, у яких виявлено пропаганду держави-агресора. Це дитячі книжки російського видавництва «Издательский дом «Проф-Пресс» «Стихи про машины малышам», «Транспорт», «Те­сты для малышей (2—3 года)», розраховані на найменших читачів. Вони містять велику кількість ілюстрацій, у яких використано символіку держави-агресора, її силових і військових структур, комуністичного режиму. На думку експертів, ці книжки — яскравий приклад російської пропаганди, яка ставить за мету мілітаризацію свідомості дітей, виховання імперського мислення, лояльного і навіть схвального ставлення до війн і конфліктів, які розв’язує Росія проти інших країн.

Загалом протягом 2021 року до Держкомтелерадіо від суб’єктів господарювання надійшло на розгляд 7196 заяв про надання дозволів на ввезення видавничої продукції з території держави-агресора. За підсумками розгляду заяв видано 6442 дозволи на ввезення видавничої продукції та надано 754 відмови у видачі дозволів. Зокрема на підставі негативних висновків експертної ради Держкомтелерадіо у зв’язку з невідповідністю критеріям оцінки видавничої продукції, дозволеної до розповсюдження на території України, надано відмови у видачі дозволів на ввезення з території держави-агресора 367 500 примірників пропагандистських видань.

Відповідно до Закону України «Про видавничу справу», Держкомтелерадіо з 2017 року вживає заходів для обмеження доступу на український ринок іноземної друкованої продукції антиукраїнського змісту. За цей період розглянуто понад 45 тисяч заяв суб’єктів господарювання, видано 38 427 дозволів на ввезення видавничої продукції, надано 5061 відмову у видачі дозволів та анульовано 2227 виданих раніше дозволів.

Відділ регіональних проєктів та кормережі

«Урядового кур’єра»