У Вінниці діти створили відчуття свята мешканцям комунальної установи Вінницький будинок-інтернат геріатричного профілю. До здійснення благодійного проекту залучилися вихованці міського клубу та жителі мікрорайонів Сабарів і Пирогово. Завдяки небайдужим вінничанам було зібрано солодощі, ліки та необхідні речі. А діти виготовили вітальні листівки для мешканців пансіонату та підготували святкову концертну програму.
Захід відбувався за підтримки благодійного фонду «Подільська громада». Тож в будинку-інтернаті протягом усіх свят зберігали теплі спогади, згадували як лунали з дитячих вуст, колядки, щедрівки віншування та різдвяні пісні. А найбільше раділи живому спілкуванню з маленькими артистами.