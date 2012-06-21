Вжити оперативних заходів за фактом масового отруєння дітей у Бердянську, що на Запоріжжі, доручив профільним міністерствам включно з Міністерством внутрішніх справ Прем’єр-міністр Володимир Гройсман.
«Прошу невідкладно вжити у встановленому порядку вичерпних заходів реагування за фактом масового отруєння дітей у дитячому закладі оздоровлення та відпочинку «Лазурний» (м. Бердянськ)», — йдеться в дорученні глави уряду. Про результати перевірки Кабінет Міністрів буде поінформовано окремо.
У таборі «Лазурний» діти звернулися до медиків з ознаками отруєння. За повідомленням Запорізької облдержадміністрації, табір працював із порушенням вимог законодавства і, мовляв, не мав дозволів на надання відповідних послуг, повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.
А УНІАН додає: за даними Бердянської міської ради, про те, що в санаторії на оздоровленні перебувають діти, представники місцевої влади не знали, оскільки офіційно ця установа не мала дозвільних документів на роботу.
То як у такому разі вийшло, що в цьому закладі мали на меті відпочити й оздоровитися діти військовослужбовців — учасників АТО з Дніпра?
За даними міського управління поліції Бердянська, симптоми отруєння з’явилися в дітей позавчора вранці, на момент здачі номера зафіксовано 246 випадків отруєння. Майже три десятки дітей медики доправили до лікарні.
Михайло ЮРЧЕНКО
для «Урядового кур’єра»