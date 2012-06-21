У період Різдвяних свят Львівщину відвідають діти учасників АТО з Миколаївської, Харківської, Херсонської та Дніпропетровської областей, батьки яких загинули, захищаючи суверенітет і територіальну цілісність рідної держави від російсько-терористичних військ. Школярі приїдуть у рамках соціального мегапроекту «Мій тато захищає Україну».
Зокрема, за інформацією сайту Львівської ОДА, на Різдво 24 дитини зі сходу України відвідають Музей народної архітектури та побуту ім. Климентія Шептицького у Львові. Там усі охочі зможуть навчитися створювати різдвяні дідухи, павуки із соломи, ляльки-мотанки. Також діти послухають гурти «Троє зілля», «Торба», «Жива», чоловічу хорову капелу «Дударик» і візьмуть участь у різдвяному вертепі.