Для когось подорож перша, хтось уже «досвідчений мандрівник». 90 дітей з Дніпропетровщини вирушили до мальовничого Закарпаття. Оздоровитися, відпочити, відволіктися від війни. Юні пасажири – сини та доньки захисників. А ще мешканці громад області, які потерпають від ворожих обстрілів.

«Кожного року відправляємо діток області на відпочинок та оздоровлення. 2022-й навіть попри війну не став виключенням. Вирішили придбати путівки для дiтей наших бійців і загиблих героїв. А ще маленьких жителів громад, які обстрілює агресор», – розповіла головний спеціаліст департаменту соціального захисту населення Дніпропетровської ОВА Людмила Бондаренко.

Вона додала, що українські Карпати та свіже повітря підуть на користь хлопчикам та дівчаткам.

Це вже друга зміна дітей, які поїхали до мальовничого гірського табору. Вона триватиме до 21 грудня.

На юних відпочивальників чекають п’ятиразове харчування, цікаве дозвілля. Екскурсії, походи, майстер-класи, концерти, спортивні змагання. У проміжках між усім цим – онлайн-навчання. А ще з дітьми працюватимуть психологи.

Ростик з Павлоградського району щиро радіє поїздці. Вже вирішив – обов’язково із кимось потоваришує. Адже у таборі має бути весело.

«Ми ще діти, та все розуміємо. Дуже страшно, коли ракети летять. Ховаємося. Набридли вже ці тривоги. Відпочити хочеться від них. І щоб мир настав якнайшвидше. Щоб на мій день народження закінчилася війна», – сказав Ростислав.

Сестрички Валерія та Анна до табору взяли із собою улюблені іграшки. Старша вирушає до дитячого табору втретє, молодша – вперше.

«Сподіваємося, що наша подорож пройде шикарно. Будемо займатися дистанційно. Може вечірки будуть, різні естафети. І багато-багато друзів», – поділилися очікуваннями 11-річна Валерія.

Мама дівчаток Марина каже, відправляє їх перезавантажитися морально та фізично. Зазначає для дітей складно постійно бути в тривогах, переживаннях.

«Донечка дуже полюбляє такі подорожі. Завжди їздить із задоволенням. Я чекаю, що вона отримає максимум позитивних емоцій», – наголосила мама 14-річної Сніжани з Тернівки Тетяна.

«Я ще не була у Закарпатській області. Це ж ціла пригода. Можливість Україну побачити», – додала школярка Сніжана.

Загалом обласним коштом до кінця року у Закарпатті відпочинуть майже 178 юних мешканців.

Окрім обласної програми оздоровлення дітей, на Дніпропетровщині діє й державна. Щомісяця відправляють відпочити на захід України 28 дітей.