Ще 25 грудня очільник МВС Арсен Аваков, перебуваючи з робочою поїздкою на Донеччині, запросив до столиці вихованців Маріупольської школи-інтернату І—ІІ ступенів №2 Донецької обласної ради. І хоч зимові канікули вже минули, діти таки змогли вибратися до Києва. Першого дня екскурсії їх вітав у залі засідань уряду Прем’єр-міністр Володимир Гройсман.
«Я дуже радий вітати вас у цій залі, — звернувся до маленьких гостей Володимир Гройсман. — Для кожної людини, а ви знаєте це особливо, рідний край, домівка дуже важливі. Україна — це наш рідний дім, де ми народилися, де ми зростаємо, де ми будемо успішні, і кожен з вас також. Ми дуже хочемо, щоб на нашій землі був мир. І ми, дорослі, хочемо, щоб ви були щасливими, щоб ви усміхалися, щоб ви мали гарну освіту, здоров’я, щоб ваші очі не були засмучені. Це важливо для всіх нас. Нехай цей рік принесе кожному з вас частинку людського тепла».
Прем’єр-міністр подякував міністрові внутрішніх справ, колективу міністерства, а також наставникам дітей за цю ініціативу, що сприяла тому, аби ці діти побували у столиці нашої Батьківщини. Загалом Київ відвідали 27 вихованців із тимчасово окупованих територій віком від 10 до 16 років.
Володимир Гройсман та Арсен Аваков показали маленьким гостям залу, де відбуваються засідання Кабінету Міністрів, і розповіли про роботу уряду. Сидячи у кріслах міністрів, діти змогли відчути себе вищими високопосадовцями країни.
Вихованці школи-інтернату продекламували вірші. А Прем’єр-міністр привітав дітей із новорічними святами і вручив їм подарунки й квитки до київського дельфінарію, повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.
Екскурсію вихованців школи-інтернату було розраховано на два дні. Діти відвідали музей Державної служби з надзвичайних ситуацій, пожежну частину та головне управління Національної поліції, переглянути шоу в київському дельфінарії та побачили головну ялинку країни на Софійській площі. До слова, її спеціально вирішили закрити лише після того, як там побувають вихованці маріупольського інтернату.
Михайло ЮРЧЕНКО
для «Урядового кур’єра»