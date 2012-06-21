Чудову пропозицію отримали директори шкіл-інтернатів Сумської області від всеукраїнського благодійного фонду «Фундація соціального розвитку», який співпрацює з подібними організаціями у США. Взимку в цій країні зможуть відпочити 20 їхніх вихованців.За словами голови правління фонду Костянтина Якубенка, співпраця з благодійними організаціями США триває впродовж кількох останніх років. За цей час у тамтешніх родинах і таборах побували майже 8 тисяч українських дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, 6—16 років. Під час таких подорожей маленькі українці знайомляться з культурою іншої країни, відвідують зоопарки, акваріуми, музеї, театри, парки тощо, покращують знання англійської мови. Діти гостюють протягом двох з половиною місяців. Усі витрати з оформлення документів, проїзду, харчування і проживання беруть на себе фонд та його американські партнери.
Для Сумщини ця пропозиція далеко не перша. За словами директора департаменту освіти і науки Сумської ОДА Вікторії Гробової, робота розпочалася ще в 2003 році, і за цей час встановлено тісні контакти із сімома благодійними фондами. Тож у різних країнах побували сотні хлопчаків і дівчаток відповідних соціальних категорій. У поїздках дітей супроводжують працівники фонду, які мають педагогічну освіту і досвід роботи, а також представники дитячих закладів.А представники американської сторони вже відвідують школи-інтернати Сумщини, де знайомляться з дітьми, які хочуть відвідати США. Як розповів президент американського благодійного фонду «143» Темі Кенон, вивчають особливості майбутніх гостей, їхні уподобання, зокрема харчові, види відпочинку. Це допомагає дітям і американським родинам вже в перші дні знайомства швидко знайти спільну мову.