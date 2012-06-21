На екскурсію до Миколаєва завітали 27 дітлахів з Луганської області, які живуть у зоні розмежування. Подорож здійснено завдяки проекту «Україна єдина» громадської організації «Асоціація учасників та інвалідів АТО». Під час екскурсії діти відвідали всі визначні пам’ятки міста, побували в Миколаївському зоопарку, яхт-клубі й покатались річкою на ракеті.
Вітаючи юних гостей, перший заступник голови Миколаївської облдержадміністрації В’ячеслав Бонь зауважив, що саме такі проекти дають відчуття захищеності, турботи і єдності. «Найбільше щастя для дорослого — це дитяча усмішка. Діти мають усміхатися, радіти життю. Завдяки таким проектам вони можуть відчути прості дитячі радощі: промчати бистрохідним човном по річці, засмагати на березі моря, згадати, що таке мирне дитинство», — зазначив В’ячеслав Бонь.
Проект «Україна єдина» вже другий рік збирає на відпочинок та оздоровлення дітей з Луганської й Донецької областей, що проживають в 15-кілометровій зоні від лінії розмежування з терористичними угрупованнями. Крім відпочинку та оздоровлення, в межах проекту проводять екскурсії, майстер-класи, корекційну роботу. Школярі спілкуються з однолітками з інших регіонів, передбачено проведення в ігровій формі занять із правової культури, історії України.
За словами активіста громадської організації «Асоціація учасників та інвалідів АТО» Іллі Шполянського, на хлопців і дівчат з Луганщини чекатиме відпочинок у таборі «Бригантина» на морському узбережжі Коблевого, екскурсії до Одеси й Херсона, відвідання дельфінарію й аквапарку, багато інших приємних заходів.
«Діти пережили страшні три роки війни, зруйновано їхні домівки, — зазначає Ілля. — Єдине бажання, щоб вони ніколи не чули обстрілів і забули жахи бойових дій. Щиро вдячні всім, хто допоміг прийняти дітей і організувати для них пізнавальний відпочинок».