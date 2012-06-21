Як повідомляє пресс-служба Івано-Франківської ОДА, на запрошення голови облдержадміністрації Олега Гончарука на відпочинок до Прикарпаття завітали діти із Херсонської та Черкаської областей. Понад дві сотні юних гостей проживатимуть у родинах м. Яремче, Болехова, Рожнятівського, Тлумацького, Долинського, Снятинського, Косівського Богородчанського районів та Богородчанської об’єднаної територіальної громади.
«Діти матимуть змогу відвідати музей Писанки у Коломиї та історико-меморіальний музей Степана Бандери поблизу Калуша, ознайомитися з історією, культурою, традиціями нашого краю», — розповів директор департаменту освіти, науки та молодіжної політики ОДА Віктор Кімакович.
Незабаром в область прибуде група дітей, — а це 150 осіб, — із Житомирської, Миколаївської та Запорізької областей. Натомість прикарпатські діти відпочиватимуть влітку на узбережжі Чорного моря на Херсонщині.
За словами директора Білозерської школи № 3 із Херсонщини Наталії Панькової, соціальний проект дає змогу дітям із різних областей не лише добре відпочити, але й знайти хороших і вірних друзів.
«Сьогодні на Івано-Франківщину прибули діти, батьки яких є учасниками АТО, обдаровані діти та сироти або напівсироти, — зазначила Наталія Панькова. — Деякі з них уже не вперше на Прикарпатті, тому заздалегідь чекають на такі поїздки та залюбки знову відвідують ті родини, в яких проживали раніше».