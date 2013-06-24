У Всесвітній день дитини Координаційний центр з розвитку сімейного виховання та догляду дітей презентував проєкт Стратегії забезпечення права кожної дитини в Україні на зростання у сімейному оточенні.

Захід відбувся за участю першої леді України Олени Зеленської, керівника Координаційного центру з розвитку сімейного виховання та догляду дітей Ірини Тулякової, заступника керівника Офісу Президента Юлії Соколовської, радника-посланника, тимчасово повіреного у справах Представництва ЄС в Україні Ремі Дюфло, міністра соціальної політики Оксани Жолнович, заступника міністра освіти і науки Євгенії Смірнової, міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка, заступника міністра юстиції Олександра Банчука, представників Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) та громадського сектору для обговорення й узгодження подальших дій щодо покращення системи догляду дітей в Україні.

Дитина має право зростати в сімейному безпечному оточенні, яке її підтримує. Обов’язок держави — створювати такі умови, щоб кожна дитина могла це право реалізувати завдяки своєчасній підтримці сімей та розвитку сімейних форм виховання.

«Написання стратегії — лише початок великого шляху. Треба буде щось перезапустити, щось зробити з нуля. Кожне з відомств уже багато попрацювало для підготовки стратегії, і тому дуже хочу, щоб так само ефективно вони взялися за її впровадження. Саме зараз треба діяти, коли дітям найважче. Саме зараз уся наша підтримка й потрібна дітям. Інтереси дитини — це інтереси України», — сказала Олена Зеленська.

Оксана Жолнович зазначила, що пріоритет для міністерства — розвиток послуг для родин, а також сімейних форм виховання та патронату над дитиною. «Якщо ми розгорнемо систему якісного супроводу родин у кризових обставинах, постійно будемо говорити про інтернати та пошук прийомних сімей. Тож починати треба підтримку рідних сімей і робити все, щоб діти залишалися у родинах», — зазначила вона.

Щоб забезпечити право кожної дитини в Україні на зростання в сімейному оточенні, проєкт стратегії реформи визначає такі цілі:

1. Зміцнювати спроможності сімей з дітьми забезпечувати дітям належний догляд та виховання, сприятливе і безпечне середовище.

2. Забезпечити дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, альтернативними формами сімейного догляду та виховання.

3. Створити умови для повернення та інтеграції примусово переміщених, депортованих дітей і тих, яких під час війни було переміщено (евакуйовано) в межах України чи за кордон.

4. Трансформувати систему догляду та виховання дітей.

5. Соціалізувати та інтегрувати дітей, які мають досвід перебування (проживання) в закладах інституційного догляду і виховання.

«Ми говоримо про проєкт стратегії, оновленої за підсумками публічних консультацій. Понад 500 експертів у всій країні долучилися до роботи. Ми об’єднали представників усіх можливих гілок влади. Нині ми всі разом актуалізуємо питання реформи кращого догляду дітей, робимо її спільний рестарт. У нашій синхронізації кожен стейкхолдер має бути не просто присутнім, а й робити конкретні дії для покращення системи виховання дитини. Стратегія — лише перша віха нашої діяльності та спільне бачення руху. Головне — реалізація на практиці, щоб кожна дитина в Україні мала право на сім’ю та зростала в безпечній, турботливій родині. Я вдячна Президентові та першій леді, що завдяки їхній позиції визначено чіткий пріоритет держави, і це діти», — зазначила керівниця Координаційного центру з розвитку сімейного виховання та догляду дітей Ірина Тулякова.

Успішне впровадження реформи дасть змогу до 2028 року зменшити:

• загальну кількість дітей (віком до 14 років) в закладах інституційного догляду та виховання на 70%;

• кількість дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, в закладах інституційного догляду та виховання на 90%;

• кількість дітей (віком до 3 років) у закладах інституційного догляду та виховання на 100%.

Джерело: Міністерство соціальної політики