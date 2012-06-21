Одна з найбільших розробників програмного забезпечення корпорація Microsoft запатентувала нову систему батьківського контролю. Її назвали Real-Time Parental Monitoring. Вона дозволяє встановлювати межі спілкування дітей в мережі.
Програма не тільки відслідковуватиме онлайн-активність дитини в певний час, але і визначатиме адресата, тип повідомлення і прикріплений контент (зображення, аудіо або відео). Також знаходитиме повідомлення з відвертим вмістом, обіцяють розробники, передає gogetnews.
Батьки зможуть налаштувати збереження або пересилання небажаних повідомлень в режимі реального часу і одразу отримуватимуть про це повідомлення.
Програму можна використовувати не тільки для батьківського контролю, а й для спостереження за листуванням, де один або декілька пристроїв є адміністраторами, а решта — підлеглими. Віртуальний «наглядач» працюватиме на всіх девайсах, підкреслюють у Microsoft.