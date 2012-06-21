Книжкова «Зелена хвиля», що накрила Одесу вже удвадцятьперше, цьогоріч проходила у форматі фестивалю — з майданчиками для творчих зустрічей, презентацій, виступів поетів та письменників. І вже п’ятий рік поспіль «Зелена хвиля» має окрему секцію для юних читачів — Корнійчуковський фестиваль дитячої літератури. Назву фестиваль отримав на честь видатного дитячого письменника Корнія Чуковського, чиї дитинство та юність були пов’язані з Одесою.
Цього року на фестиваль дитячої книги надійшло понад 800 робіт. При цьому голова оргкомітету «Зеленої хвилі» Галина Безикович зауважила доволі високий художній рівень цих творів. Наприкінці фестивалю назвали кращих із кращих. Так, у номінації «Поезія» перше місце присвоїли одеській письменниці Інні Іщук — за добірку «Дитячий майданчик».
За дві години до нагородження пані Інна презентувала юним читачам свою книжку «Одеська арифметика», що вже раніше отримала нагороду конкурсу «Українська книга на Одещині». Це своєрідний дитячий путівник містом, де захопливо і доступно представлені численні одеські пам’ятки. І до арифметики вона має ще один стосунок — бо завершила першу сотню книжок, що їх Інна Іщук написала для дітлахів.
У трьох номінаціях — поезія, проза для менших і проза для старших дітей — нагороди отримали загалом 9 українських письменників з Одеси, Харкова, Дніпра, Мукачевого та Кропивницького. Ще три нагороди — для зарубіжних авторів — отримали російські письменники.
Визначенням найкращих програма Корнійчуковського фестивалю, звісно, не вичерпувалася. Дітям і дорослим було запропоновано чимало творчих майстер-класів, де ті могли повчитися писати вірші і прозу. Та й просто довколалітературних розваг тут не бракувало. Увагу найменших, зокрема, привернули спектаклем театру «Навпроти» з міста Брест (Білорусь). Він показав маленьким глядачам виставу за мотивами лінгвістичних казок Людмили Петрушевської. Якщо ви чули колись про «глокую куздру», котра «курдячить бокрьонка», то маєте знати, про що йдеться.