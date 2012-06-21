На честь 85-ї річниці заснування Одеської області обласна Рада миру спільно з дипломатичним корпусом регіону та під патронатом Одеського міського голови оголосила творчий конкурс серед школярів. Його назва — «Цвіти, моя Одещино, під мирним небом». Це творче змагання має на меті виховання патріотизму та гуманістичних цінностей серед молоді. Взяти в ньому участь зможуть учні середніх навчальних закладів області віком від 12 до 16 років. У трьох номінаціях: кращий вірш, кращий прозовий твір та кращий репортаж передбачено по три премії відповідно до місця — 1000, 700 та 400 гривень. Школярі також візьмуть участь у XVIII Загальнонаціональному конкурсі «Українська мова — мова єднання». Кращі роботи будуть опубліковані в газеті «Золотослов» та окремому альманасі. Урочисто підіб’ють підсумки конкурсу 23 лютого в Золотій залі Одеського літературного музею.
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