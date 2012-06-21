2780 путівок для дітей, що належать до пільгових категорій, закупив департамент соціального захисту населення Львівської ОДА за кошти обласного бюджету. Юні жителі Львівщини оздоровляться у таких дитячих закладах області, як «Дружба», «Зелений гай», «Нафтуся Прикарпаття», «Світанок», «Ровесник». На узбережжі Чорного моря діти відпочиватимуть в оздоровницях Миколаївської, Одеської та Херсонської областей.
Як повідомляють у прес-службі Львівської ОДА, за кошти державного бюджету для дітей області нададуть путівки до Українського дитячого центру «Молода гвардія» (м. Одеса) та до Міжнародного дитячого центру «Артек», який тимчасово розташувався під Києвом у Пущі-Водиці.
До слова, в межах програми обміну на запрошення Львівщини на відпочинок приїде сотня дітей учасників антитерористичної операції з Херсонської області.